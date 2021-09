La Gigabarre rassemble une centaine de danseurs à Biarritz

La Gigabarre du festival Le temps d'aimer la danse à Biarritz, c'est une tradition et cela s'est encore vérifié ce dimanche matin avec une centaine de danseurs rassemblés de part et d'autre d'une barre XXL sur le promenoire de la grande plage. Un moment qu'Aline ne rate pas depuis cinq ans : "Le cadre est extraordinaire et on a la chance d'avoir des profs de grandes compagnies. C'est top, ça fait du bien."

Prendre du plaisir, c'est la philosophie de la Gigabarre pour Arnaud Mahouy, le professeur du jour, membre du Malandain Ballet Biarritz.

C'est un moment généreux de partage. La danse classique, c'est bien plus amusant que les gens ne l'imaginent. C'est un moyen merveilleux de se connecter à son corps, à ses émotions, à ses sensations et ce n'est pas la rigidité que les gens imaginent parfois.

La Gigabarre, une tradition du festival Le temps d'aimer la danse à Biarritz © Radio France - Marcellin Robine

Le reportage de France Bleu Pays Basque Copier

Au bout d'une petite heure, la séance se termine, trop court pour la centaine de danseurs. Ils pourront revenir dimanche 19 septembre à 11h, toujours sur le promenoire de la grande plage de Biarritz pour une dernière Gigabarre avant la fin du festival.