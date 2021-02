Fortes pluies et fonte de la neige : des curieux nombreux devant la grande cascade de Tendon dans les Vosges

En début d'après-midi ce jeudi 4 février, sous un soleil printanier, ils étaient une vingtaine rassemblés au pied de la grande cascade du Tendon. Originaires de Lille, Paris et jusqu'à la frontière luxembourgeoise, tous fascinés et absorbés par le spectacle des eaux se précipitant des hauteurs en geysers bouillonnants. Une cascade gonflée par les pluies abondantes de ces derniers jours.

Parmis ces amoureux inconditionnels d'une nature sauvage, beaucoup de photographes, trépied planté en terre, tentant de capturer l'image inoubliable d'un tableau sans cesse changeant. Pas de secret mais beaucoup de patience.

Pour tous en tout cas, un grand bol d'air, loin des villes et des contraintes liées à l'épidémie de coronavirus. "La cascade me parle. C'est une présence à la fois apaisante et énergisante" souligne Delphine qui habite Lille et passe plusieurs jours de vacances dans les Vosges. "Les enfants en ont marre comme nous de la Covid-19" renchérit Robert qui lui habite Paris et observe fasciné les traits d'eau qui se suivent enveloppés de brume.

Un avant goût des vacances, et une pause salutaire.