Pour la 4ème année consécutive, le site de l'ancien four à chaux de Téloché (Sarthe), devenue "La citadelle des anges" accueille un spectacle son et lumière tous les soirs du mois d'août jusqu'au 1er septembre.

Teloché, France

Les soirées de Téloché sont animées de sons et lumières pour la 4ème année consécutive sur le site de l'ancien four à chaux. Le terrain a été repris en 2015 par l'auteur et metteur en scène Sylvain Michoux qui l'a reconverti en scène de spectacle et lieu de culture rebaptisé "La Citadelle des anges".

Après une trilogie autour des anges justement, Sylvain Michoux a voulu s'inscrire cette année dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre. "J'avais travaillé sur la déclaration de la guerre en 2014 pour un autre projet, j'ai donc voulu cette fois évoquer la paix" explique-t-il, avec ce spectacle intitulé "No Man's land".

Le spectacle s'appuie sur ce décor insolite © Radio France - Bénédicte Robin

A la tombée de la nuit, les deux tours de l'ancienne usine deviennent le décor - projeté - de la grande Guerre, entre tranchée, bombardement, front et cynisme politique. Sept comédiens donnent vie à cette représentation entrecoupée d'humour, de fantastique et de légèreté.

Sept comédiens professionnels jouent bénévolement chaque soir jusqu'au 1er septembre © Radio France - Bénédicte Robin

Un spectacle gratuit

Le spectacle est gratuit, le public est invité à donner ce qu'il veut à la fin de la représentation. C'est un choix du maître des lieux : "cela permet de faire venir des personnes qui sinon ne viendraient pas au spectacle" soutient Sylvain Michoux. Evidemment cela coûte à l'équipe. Mis à part les techniciens, toute l'équipe est bénévole. "C'est un spectacle qui sur le papier vaut 80 000 euros mais que l'on fait tourner avec 30 000 euros de budget" explique le metteur en scène qui a deux principaux mécènes : la région Pays de la Loire et une entreprise privée, filiale de Véolia.