La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc fait son retour du 8 au 19 janvier pour la 18e édition

La Grande Odyssée, course internationale longue distance de chiens de traîneaux dont la première édition a eu lieu en janvier 2005, va de nouveau traverser nos villages savoyards et haut-savoyards. Elle réunit chaque année plus de 60 mushers et 600 chiens-athlètes.

Plus de 20 stations-villages de Haute-Savoie et Savoie traversés, 600 athlètes et 10.000 m de dénivelé soit près de 300 km - L'organisation de la 18e édition

Pour la 18ᵉ année consécutive, la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc se déroulera pendant 12 jours, du 8 au 19 janvier 2022, avec les plus grandes nations du mushing (un sport de traîneau à chiens, pratiqué dans la neige). Elles évolueront dans les montagnes de Savoie Mont Blanc, entre pistes de fond ou alpines et chemins forestiers.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une course pas comme les autres

La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc est une course unique grâce à son profil et son lieu géographique. Le terrain de jeu offre aux participants et aux spectateurs une vue imprenable sur nos montagnes. Le parcours, est lui, très physique pour les attelages (chiens et mushers) et très technique dans les descentes. La durée de l’épreuve (12 jours de course) demande également une très bonne logistique et une gestion de l’équipe pour terminer la course avec une équipe en forme.

C’est une course atypique, unique, on adore ou on déteste, mais elle ne laisse pas indifférente - Rémy Coste, quintuple vainqueur de l'épreuve.

Horaires, représentations, courses, villages sont à retrouver sur le site officiel de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc.