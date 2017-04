La Grande plage d'Hendaye élue plus belle plage du Pays basque

Les internautes de France Bleu Pays Basque et Sud Ouest ont élu la Grand plage d'Hendaye comme étant la plus belle plage du Pays basque lors d'un vote qui s'est déroulé du 17 au 29 avril 2017.

Après 2 semaines de vote, les internautes de France Bleu Pays Basque et Sud Ouest ont désigné la Grande plage d'Hendaye comme étant la plus belle plage du Pays baque. 10 plages de la côte basque sur les communes d'Anglet, Biarritz, Bidart, Saint Jean-de-Luz, Ciboure et Hendaye avaient été préalablement sélectionnées avant d'être soumises aux votes des internautes.

Plus belle plage du Pays basque, les résultats

L'élection de la plus belle plage du Pays basque s'est déroulée du 17 au 29 avril. Les internautes ont pu voter via les sites internet de France Bleu Pays Basque et du quotidien Sud Ouest. 3 572 votes ont été comptabilisés désignant la Grande plage d'Hendaye comme la plus belle plage du Pays basque avec 31,4 % des suffrages.

La Grande plage d'Hendaye

La Grande plage d'Hendaye est la plus longue de la côte basque. 3,5 kilomètres de sable fin avec une pente douce idéale pour des baignades en famille et une eau l'été qui atteint les 23°. 3,5 km également à la disposition des marcheurs qui se retrouvent au sud de la plage, à la pointe de Sokoburu, pour un aller-retour au bord de l’océan là où le sable est plus dur. A marée basse la plage peut avoir jusqu'à 400 mètres de large ce qui offre un bel espace de jeu. Coté surf, elle est très conseillée pour les débutants, c'est en effet " la piste verte" pour la pratique de ce sport de glisse ! Depuis leurs serviettes de bains, les vacanciers peuvent contempler à leur droite les 2 jumeaux et devant eux la baie de Txingudi et les côtes espagnoles.