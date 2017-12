Clermont-Ferrand, France

Des vents violents ont été recensés sur Clermont-Ferrand. Le bulletin de Météo France prévoyait des rafales de vents jusqu'à 45 km/h. Ce samedi matin, la grande roue a été contrainte de fermer ses portes et de ne pas recevoir du public. Elle a ouvert finalement à midi....en espérant ne pas devoir refermer.

Le problème, c'est que c'était déjà le cas vendredi après-midi. "On a reçu un coup de fil de la préfecture et on s'est mise d'accord avec elle pour fermer à cause du vent" raconte Yoann Rajon, le gérant de la grande roue à Clermont. "C'est sur que c'est un manque à gagner, mais c'est pour la sécurité de tous".

La grande roue avait déjà fermée vendredi

Yoann et son équipe font donc très attention : "on enlève les barres de plexiglas pour éviter qu'elle tombent, même si notre roue est capable de résister à de très forts vents", souligne le jeune gérant.

La #GrandeRoue a ouvert avec du retard à #ClermontFerrand a cause des vents violents. Mais elle est bien ouverte pour cet après-midi, jusqu’à nouvel ordre #vigilance#ventspic.twitter.com/txddtbp15e — Mickaël Chailloux (@Mike_Chailloux) December 30, 2017

Les vents font trembler toute la région. Mais selon Météo France à 13h30, l'Auvergne n'était pas en vigilance pour vents violents.