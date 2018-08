Avignon, France

La grande roue tourne encore à Avignon, boulevard de l'Oulle. Depuis 10 ans, les directeurs du manège avaient pris l'habitude de désinstaller la roue le 15 août. Mais cette année, pour la première fois, ils ont choisi de rester un petit plus longtemps dans la cité des Papes, jusqu'au 2 septembre minimum.

Après Avignon, la grande roue prenait systématiquement la route de Nantes. Mais les propriétaires n'ont pas fait le voyage cette année : "C'est dommage de rater les derniers jours d'août à Avignon, confie Stéphane Verstiggel, directeur du manège. Il y a encore du tourisme, il fait encore beau alors on attend la rentrée."

Si c'est bien, on le refera ! - Stéphane Verstiggel, directeur du manège

Une décision confortée par les bons chiffres du début de saison : "Dans l'ensemble, c'était comme les autres années, on a eu pas mal de monde. Il faut dire qu'il y a eu moins de vent cette année."

Si les touristes et les locaux répondent présents et s'installent en nombre dans les nacelles de ce grand œil au pied des remparts, Stéphane Verstiggel l'affirme : "C'est une expérience. Si c'est bien, on le refera !"