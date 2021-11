La grande roue en construction aux pieds des arènes de Nîmes

Le parfum de Noël gagne chaque jour un peu plus les rues de Nîmes. A un mois du passage du grand barbu, c'est ce lundi le coup d'envoi de l'installation de la grande roue, en face des arènes. Une bonne partie de la structure est déjà montée. A partir du vendredi 26 novembre, plus de 500 décors, dont dix en 3D, 27 sur candélabres, 165 arbres illumineront la ville pour un Noël magique sur le thème « De vert et d’or».

Cette année la fontaine Pradier sera également illuminée. L’inauguration des illuminations se déroulera vendredi 26 novembre à la place Gabriel Peri.