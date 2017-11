La grande roue sera de retour à Pau pour les fêtes

La Grande Roue sera de retour à Pau pour la troisième année consécutive à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Depuis deux ans, la grande roue s'installe square Aragon, à Pau, pendant les fêtes de fin d'année. Elle est donc de retour cette année.

Elle fonctionnera à partir du vendredi 24 novembre et jusqu'au dimanche 7 janvier, de 11 heures à 22h eures les vendredi et samedi, de 11 heures à 20 heures en semaine et le dimanche.

La Grande Roue sera montée les vendredi 17 et jeudi 23 novembre, ce qui va entraîner la fermeture de la circulation une partie du boulevard des Pyrénées.

Le prix des tickets n'a pas encore été communiqué.