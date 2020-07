La Grande Roue, l'attraction de l'été à Auxerre

La Grande Roue est idéalement placée dans le Parc Roscoff à Auxerre, sur les bords de l'Yonne, en face des principaux monuments de la ville. Elle mesure près de 50 mètres de haut et possède 30 nacelles de 6 places chacune. Fabrice Degousée est le propriétaire de la roue qu'il a monté à Auxerre pour la première fois. "C'est une construction hollandaise. J'ai acheté ce manège d'occasion en Allemagne il y a 7 ans à un forain. Et ça marche plutôt bien. Le public est surtout familial , des couples aussi qui veulent se faire un bisous tout en haut. Et également des jeunes ; mais ce n'est pas un manège à sensations. C'est visuel. Pour découvrir la ville autrement".

Chacune des 30 nacelles peut accueillir 6 personnes © Radio France - Damien Robine

Même ceux qui ont le vertige peuvent le faire selon Maxime

Et d'après les réactions de ceux qui ont fait un tour de Grande Roue, ça plait, effectivement. Maxime est venu avec deux de ses amis. "C'était joli. On a bien rigolé tous les trois. Et même pour ceux qui ont le vertige, la roue tourne lentement, et je conseille de le faire. ".

Justement Marinette avait un peu d'appréhension avant d'entrer dans la nacelle, avec ses petits enfants. "Je ne suis pas très manège, mais c'était très bien. Ça vaut le coup d'être vu d'en haut. Auxerre c'est superbe. "

Un petit tour de manège qui ravit tout le monde, écoutez. Copier

On vient surtout en famille © Radio France - Damien Robine

La Cathédrale d'Auxerre, l'Abbaye, vues d'en haut c'est magnifique selon Pascal

Faire un tour de la Grande Roue , un vrai bonheur également pour Pascal. Il travaille au service voirie à la ville d'Auxerre depuis 18 ans. Il connait donc toutes les rues, mais il voulait absolument voir sa ville en prenant de la hauteur, et il n'est pas déçu. "Le panorama est magnifique. On voit les différents quartiers. L'évolution de la ville. Avec tous les monuments, la cathédrale Saint Étienne, l'église Saint Eusèbe, l'Abbaye Saint Germain. Les incontournables d'Auxerre. C'est très intéressant à voir, et à cette hauteur, ça fait de très belles photos ."

L'Abbaye Saint Germain vue de la Grande Roue © Radio France - Damien Robine

La Cathédrale d'Auxerre, vue de la Grande Roue © Radio France - Damien Robine

La Grande Roue à Auxerre est installée Parc Roscoff jusqu'au dimanche 13 septembre. Gratuit pour les moins de 2 ans, 4 euros pour les moins de 10 ans, 5 euros pour les autres.