La Grande Traversée du Massif Central VTT inaugurée

Auvergne, France

Elle passe dans douze départements, trois régions et cinq parcs naturels. La Grande Traversée du Massif Central renaît en pratiquement deux fois plus grande. L'ancienne allait de Clermont-Ferrand à Sète. Elle a perdu son label en 2010 et le balisage avait en partie disparu. Aujourd'hui, elle va d'Avallon, dans l'Yonne, au Cap d'Agde, dans l'Hérault, 1.380 km (plus quelques antennes) et 30.000 mètres de dénivelés du Morvan à la Méditerranée.

La trace est faite et les chemins balisés. Il a fallu près d'un an pour préparer cet itinéraire cyclable qui passe essentiellement sur des chemins et quelques petites routes de campagne. La GTMC traverse l'Auvergne sur près de 500 km, de Moulins à Saint-Flour, en passant par Charroux, Volvic, Orcival, Besse ou encore Allanches. Trois antennes permettent de rejoindre l'itinéraire depuis Clermont et Langeac, ou d'en sortir, de Neussargues jusqu'au Plomb du Cantal.

De quoi en prendre plein la vue. La GTMC traverse des régions encore sauvages. Les cyclistes peuvent rouler plusieurs heures sans croiser personne. Une aventure totalement différente de la Loire à Vélo, le plus célèbre itinéraire cyclable de France. Les promoteurs de cet itinéraire veulent en faire une référence, un peu comme le chemin de Compostelle ou le GR20 en Corse.

Un plus pour l'économie du Massif Central

Evidemment, le parcours est plutôt sportif. On peut la parcourir en entier ou bien par étapes. Les plus courageux peuvent utiliser leur VTT classique mais la GTMC est 100% accessible en VTT à assistance électrique. Les étapes ne sont pas trop longues (une quarantaine de kilomètres en moyenne) et des points de recharge sont prévus un peu partout (dans des mairies, des offices du tourisme, les hébergements labellisés, etc...). Pas besoin d'être très entraîné pour pédaler.

Des services sont en train de se mettre en place tout au long de l'itinéraire. Il y a déjà plus d'une centaine d'hébergements labellisés (avec un local vélo sécurisé, un coffret de dépannage, des points de charge électrique), il devrait y en avoir bientôt 300. Un service de transport de bagage est également disponible pour voyager léger entre chaque étape.

Un site internet permet également de connaître le détail de chaque étape du parcours et tous les renseignements nécessaires pour préparer son voyage. 7.000 cyclistes sont espérés pour la première année. Les topoguides de l'itinéraire, mis en vente au printemps, se sont vendus très rapidement, un bon signe.