La grande volière et l'odyssée nordique, nouveautés à découvrir à Zoodyssée

Chaque année, Zoodyssée, le parc animalier de la forêt de Chizé dans les Deux-Sèvres, évolue un peu plus. En 2021, les visiteurs peuvent découvrir deux nouveautés : l'odyssée nordique ainsi qu'une grande volière dans laquelle évoluent huit vautours, oiseaux déjà présents à Zoodyssée mais qui ont été déplacés.

On est vraiment avec eux

Un espace plus grand et immersif. La volière fait 1500 m² avec une falaise de six mètres. "On est vraiment avec eux", explique Guillaume Romano, le directeur de Zoodyssée. "On est presque à égalité avec l'animal. Quand les visiteurs rentrent dans la volière, on sent toujours qu'il y a un temps d'arrêt, qu'on jongle entre l'émerveillement et la crainte".

Mais le public ne risque rien, "on est sur une espèce charognard qui mange de la viande faisandée. Nos visiteurs sont trop vivants pour les vautours donc tout va bien", sourit le directeur.

Guillaume Romano qui voit du changement dans le comportement des animaux. "On a vraiment un panel de comportements beaucoup plus large. C'est une grande satisfaction pour nous de ne pas miser uniquement sur les nouvelles espèces mais de réhabiliter les espèces déjà présentes", se félicite-t-il.

Le visiteur se retrouve avec les vautours dans la grande volière © Radio France - Noémie Guillotin

Une nouvelle espèce, il y en a une à découvrir : les rennes, quatre femelle et un mâle qui accueillent le visiteurs à l'entrée d'une nouvelle odyssée, l'odyssée nordique.

Zoodyssée qui a perdu 40% de fréquentation depuis le 21 juillet et la mise ne place du pass sanitaire. Ajouter à cela la météo maussade. Et pourtant assure Guillaume Romano "il vaut mieux visiter un parc avec quelques averses car on a des animaux très actifs qui vont se déplacer, interagir beaucoup plus par rapport à un temps de canicule".

Les flamants rose sont à voir dans l'Odyssée Méditerranée © Radio France - Noémie Guillotin

Un carnet rose bien rempli

Parmi tous les animaux, vous pourrez peut-être apercevoir des bébés. Zoodyssée, c'est 190 naissances chaque année. En 2021, sont nés des bébés bisons, outardes canepetières perdrix, faisans, bouquetins... et surtout neuf visons d'Europe. Zoodyssée est le seul parc est le seul à reproduire cette espèce. "C'est la troisième année de suite qu'on enregistre la naissance de visons. On est vraiment au dernier stade avant l'extinction dans le monde naturel, il en reste 250 en France donc il y a vraiment une urgence pour cette espèce. C'est pour ça que chaque naissance, c'est vraiment une victoire", se réjouit Guillaume Romano.