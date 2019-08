La Grange aux Pianos de Chassignolles lance la 4ème édition de son festival d'été

Venez voir la musique ! C'est le message transmis par le festival international de luth, guitare et piano qui lance sa 4ème édition du 8 au 18 août. Il rassemble des solistes d'envergure mondiale et fait du Berry le point de rendez vous des mélomanes, et amateurs de musique de chambre.