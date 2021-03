La grotte Chauvet aux Oscars ?

Sophie Tavert-Macian, la coréalisatrice du court métrage a visité la grotte Chauvet 2 et est tombée en admiration devant la fresque des lions. La fresque des lions, une des plus belles de la grotte Chauvet figure une scène de chasse avec des lions. Une scène dont on l'impression qu'elle est en mouvement. Et l'idée lui est venue d'en faire un film.

L'histoire de l'artiste

On ne sait rien de l'artiste ou des artistes qui ont peint cette fresque il y a 36 000 ans. Pendant treize minutes, Sophie Tavert-Macian et Hugo Frassetto imaginent la vie de cet homme. On se laisse prendre par l'image et on rentre dans ce film d'animation plein de poésie. On y voit Gwel prendre la tête des chasseurs dans les gorges de l'Ardèche, tandis que Karou et son apprentie Lani partent dessiner la scène.

Le dessin animé en noir et blanc utilise deux techniques très particulières : le dessin à l'huile animé et le sable animé. Deux techniques qui donnent un grain très particulier aux images.

Présélectionné aux Oscars

Le court métrage d'animation a été présélectionné aux Oscars, la cérémonie aura lieu le 25 avril prochain. Il faut encore passer une étape avant d'être nominé. 10 films sont présélectionnés et 5 seront nominés. Verdict le 15 mars.