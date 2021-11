La grotte de Niaux, en Ariège, merveille de la Préhistoire, ne fait pas le plein pendant les vacances

C'est l'une des dernières grottes où l'on peut voir de nos yeux des peintures préhistoriques des hommes de Cro-magnon, mais elle ne fait pas le plein en ces vacances de la Toussaint. La grotte de Niaux, en Ariège, vieille de plus de 15.000 ans est accessible à 200 personnes maximum par jour, par groupe de 25 pour préserver les lieux, mais seulement une douzaine se pressait ce mardi 2 novembre en début d'après-midi. Peut-être parce que, comme dans d'autres lieux culturels - comme les cinémas, qui souffrent aussi- le pass sanitaire reste obligatoire.

Une visite quasiment dans le noir

Parmi les visiteurs, il y a Julie, venue avec Arthur, 4 ans : "On vit à Toulouse, mais il a fallu que ce soit mon fils qui réclame, parce qu'on avait lu un livre sur les hommes préhistoriques." Mélanie, elle est avec sa grande fille Mia. Elles arrivent de l'Ile de Groix en Bretagne, bien emmitouflées. "On a gardé la doudoune et les chaussures de randonnée !", plaisante Mélanie. Elle admire la sculpture créée par l'Italien Massimiliano Fuksas en 1994, qui abrite des panneaux explicatifs à l'extérieur.

La sculpture de Massimiliano Fuksas à la grotte de Niaux - -

Avant de pénétrer dans la grotte, les visiteurs sont invités à prendre une lampe orange, à garder leur masque et à se désinfecter les mains, avant de franchir une porte (!) les menant dans la grotte, dont l'intérêt préhistorique a été établi en 1906. Environ 800 mètres plus loin, le "Salon noir" révèle ses peintures préhistoriques : environ 70 bisons, chevaux, bouquetins, cerfs, peints par les Magdaléniens, des chasseurs-cueilleurs nomades qui avaient les mêmes capacités intellectuelles que nous. Ils ne vivaient pas dans la grotte et semblaient vraiment s'y rendre pour peindre.

Des bisons peints à la grotte de Niaux par les hommes de Cro Magnon - -

Même si la grotte de Niaux n'est pas à sa capacité d'accueil maximale, mieux vaut tout de même réserver en ligne. Il faut compter 14 euros par adulte, 10 euros pour les enfants.