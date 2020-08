La grotte de Trabuc fait le plein à Mialet

Anne Imbert, la directrice de la grotte de Trabuc a le sourire. Depuis début juillet, les touristes se pressent pour visiter la cavité. "Dès le 4 juillet, on a vraiment eu l'impression que quelque chose se libérait. Tout le monde voulait prendre du bon temps et en profiter avant que peut-être, on soit reconfiné." Des touristes venus en majorité des régions Occitanie, PACA ou de la Vallée du Rhône. Parmi les visiteurs aussi, beaucoup de Gardois ou d'Héraultais venus faire les honneurs de la grotte à la famille venue de loin. Les touristes belges , allemands ou néerlandais qui représentent en temps normal 30% de la clientèle sont en revanche beaucoup plus rares cette année.

14 degrés à l'intérieur de la grotte toute l'année

C'est pour la fraîcheur qu'on vient visiter la grotte : il fait 14 degrés à l'intérieur toute l'année. "C'est aussi une façon d'allier le loisir à l'histoire confie Anne Imbert. Trabuc, c'est une grotte qu'on découvre au fil des galeries et des méandres de l'ancienne rivière souterraine qui l'a creusée. On a une succession de paysages complètement différents. L'eau, c'est le visuel de la grotte." Une grotte que l'on peut découvrir à travers des visites guidées en journée, mais également en nocturne, à la lueur des bougies ou des lampes à carbure.

Le masque obligatoire

Comme dans tous les lieux clos, le masque y est obligatoire pour tous les visiteurs. "C'est un espace clos mais énormément ventilé car le volume des salles est conséquent et il y a une ventilation naturelle. Et puis à 14 degrés, le masque ne tient pas chaud. Les visiteurs le portent sans problème."Le flux des entrées et le départ des groupes sont également régulés en fonction de l'affluence. Une affluence qui ne se dément pas. Les visiteurs sont cette année, en plus, aussi nombreux les week-ends qu'en semaine.