La Guérétoise de spectacle décroche le label de scène conventionnée d'intérêt national à Guéret

La Guérétoise de spectacle joue désormais "dans la course des grands" selon les mots de son directeur artistique Hervé Herpe. Elle vient d'obtenir un label du ministère de la Culture : celui de "scène conventionnée d'intérêt national art et création". Il récompense son travail en faveur de la création artistique, du développement de la participation à la vie culturelle, de l’aménagement et de la diversité artistique et culturelle d’un territoire.

La Guérétoise a rempli un lourd dossier et la candidature a mis deux ans à aboutir. C'est une belle reconnaissance pour Hervé Herpe : "Je suis très content pour la ville de Guéret, il a fallu convaincre le ministère de la Culture que le travail qu'on fait ici est un travail culturel de territoire auquel le public est très attaché." Pour schématiser, ce label est situé juste en-dessous de celui de "scène nationale", très prestigieux, à Aubusson. La "scène conventionnée d'intérêt national" vise à soutenir des formes artistiques insuffisamment représentées sur un territoire et leur diffusion.

Un label qui amène des moyens

Ce label permettra d'obtenir des aides spécifiques sur des opérations. "Pour les artistes, c'est un plus sur leur CV, les gens se battent pour jouer dans des scènes conventionnées d'intérêt national", se réjouit le directeur artistique.

Hervé Herpe et l'équipe de la Guérétoise ont dévoilé vendredi 8 septembre la programmation pour la saison 2023-2024. L'originalité, cette année, ce sont quatre spectacles chez l'habitant. Vous pouvez candidater pour accueillir des artistes chez vous, dans votre maison, votre appartement, votre caravane ou votre jardin. Il y aura aussi un "spectacle mystère" : vous prenez un billet et vous ne savez pas ce que vous allez voir. Parmi les spectacles attendus : Carmen version flamenco, le concert d'adieu du groupe Chanson plus bifluorée ou encore une adaptation du livre de Sylvain Tesson, "Dans les forêts de Sibérie".