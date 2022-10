"La guerre d'Algérie reste un sujet difficile", un collectif poitevin tente de recueillir des témoignages

Ce lundi 10 octobre, Elisabeth Borne, la Première ministre, termine son voyage officiel en Algérie, accompagnée de 15 ministres . Des accords bilatéraux coopération économique et culturelle ont été signés dimanche soir. Dans le même temps, à Poitiers, la mémoire de la guerre d'Algérie est au cœur d'un projet artistique et mémoriel du collectif Gonzo et de la maison de la Gibauderie. Une réunion d'information est organisée ce mardi 11 octobre à 18h30 pour collecter des témoignages de la période 1954-1962. "On recherhce des témoins, mais aussi leur famille et leurs proches", raconte Aurélien Lautard, de la maison de la Gibauderie. "Les habitants avec lesquels nous avons parlé, nous disent que ce sera un sujet difficile et que nous aurons du mal à recueillir cette parole". A terme, la compagnie veut monter un spectacle, prévu en mars prochain.

ⓘ Publicité

loading