La guerre en Ukraine, en toile de fond du Festival International du cirque de Bayeux

Alex et Liza (Aleksandr Shpyr et Yelyzaveta Vasylyka), deux acrobates ukrainiens, ont pu se rendre au festival de cirque de Bayeux.

Après 3 ans d'absence suite à la crise sanitaire, le Festival international du Cirque de Bayeux (Calvados) s'est ouvert lundi 14 mars pour sa 9e édition, avec ses premières représentations mercredi 16 mars, en début d'après-midi. Un festival qui jongle avec spectacles, ateliers, expositions temporaires, le tout sur fond de conflit russo-ukrainien.

Dans leur loge, Aleksandr Shpyr et Yelyzaveta Vasylyka, Alex et Liza, se préparent pour leur toute première représentation au festival. Ce duo d'acrobates ukrainiens qui pratique le main à main (figures acrobatiques dans les airs) est arrivé en France depuis l'Allemagne il y a quelques jours. "Je suis très heureuse d'être ici, mais c'est vrai que la situation est difficile", confie Liza. "Nous sommes reconnaissants d'avoir du travail, car la plupart de nos amis sont bloqués en Ukraine et ne peuvent pas partir... Pour l'instant, nos familles sont saines et sauves et c'est le principal."

Ce festival nous permet de ne plus penser à la guerre et de faire rêver les spectateurs.

Les premières représentations au Festival international du cirque de Bayeux ont eu lieu mercredi 16 mars. © Radio France - Marie Martirossian

Tous les jours, Alex a les yeux rivés sur son téléphone, pour suivre ce qui se déroule en Ukraine. "On regarde les infos en permanence et c'est parfois dur de décrocher, explique le jeune homme de 26 ans, alors ce festival, pour nous, c'est une véritable bouffée d'air, ça nous permet de ne pas trop penser à la guerre, de nous concentrer sur notre art et de faire rêver le public, en étant sur scène."

Deux artistes ukrainiens bloqués à Kiev

Une situation qu'Arnaud Tanquerel, président de l'association du festival de cirque de Bayeux, n'avait jamais vécue. "Jamais nous n'aurions pu imaginer que des artistes ne puissent pas venir à cause d'une guerre." En effet, deux équilibristes, Valery Ganzyuk et Anatoly Ignatov, sont restés à Kiev. "En voyant la situation se tendre, je leur avais proposé de modifier leurs billets d'avion pour qu'ils puissent venir plus tôt, mais ils ont refusé, car ils avaient peur de ne plus pouvoir rentrer chez eux après le festival", s'émeut Arnaud Tanquerel.

Arnaud Tanquerel est le président de l'association du festival international du cirque de Bayeux. © Radio France - Marie Martirossian

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du festival, Valery a souhaité remercier le public de son soutien : "Nous espérons pouvoir venir l'année prochaine à Bayeux et que la guerre se finisse vite". Lui et son partenaire de cirque ne peuvent pas quitter l'Ukraine et savent qu'ils seront probablement bientôt mobilisés pour combattre contre la Russie.

Une troupe d'artistes féminines russes n'a, elle aussi, pas pu se rendre au festival, en raison de la fermeture des vols entre la Russie et la France.