La guinguette de Tours, 13ème édition, ouvre ce vendredi soir

La guinguette de Tours ouvre ce vendredi, pour quatre mois et demi en bordure de Loire. L'événement devrait encore attirer plus de 200.000 personnes, de part et d'autre du fleuve. Peu de changements cette année, juste quelques aménagements.

Pour la 13ème année, la guinguette réinvestie les bords de Loire à Tours. Ouverture et inauguration ce vendredi soir à 18h. C'est un moment très attendu par une partie des tourangeaux qui en font un lieu de soirées, de retrouvailles, de partage. Concerts, ateliers, apéros "danses" : durant 4 mois et demi, les animations vont s'enchaîner puisque 200 artistes et compagnies vont se succéder à la guinguette cette année.

Plus de 200.000 personnes chaque année passent à la guinguette

Les organisateurs espèrent encore cette année dépasser les 200.000 personnes. Il est loin le temps du lancement de la guinguette en 2005, avec 70 personnes par jour de moyenne. Le bar associatif est devenu une vraie entreprise, gérée par l'association Le Petit Monde, avec plus de 60 personnes pour faire tourner l'événement au quotidien. La mairie a ouvert un bail de 4 ans avec l'association. Elle subventionne la partie culturelle à hauteur de 225.000€ pour cette année 2017. Pour l'occupation du sol, il en coûte 15.000€ de loyer par mois à l'association.

Ouverture de la #guinguette de Tours-sur-Loire ce vendredi ! On est impatients, pas vous ? ☺️Plus d'infos >> https://t.co/aalxRnSTw9 pic.twitter.com/r5DvbFu0QX — La Loire En Bateau (@LaLoireEnBateau) May 9, 2017

Cette année encore, la guinguette fera face à La Plage, côté nord. Parmi les nouveautés, une cantine le midi avec plat unique, et des traversées de Loire grâce à l'association Boutavant. Les aménagements se font par petite touche pour conserver l'esprit guinguette. Un marché nocturne se tiendra sur les quais, quatre fois dans la saison, les samedi 24 juin, 15 juillet, 5 août et 19 août, de 17h à 23h. En septembre, une fête des vendanges est également programmée.

La Guinguette ouvre ce vendredi 12 mai à 18h. Elle se refermera le 30 septembre. Ouverture de l'espace détente, "chez Dupont", sous la bibliothèque, le 26 mai. Le bar "Le Foudre" le 2 juin, et La Plage, côté nord, le 15 juin.