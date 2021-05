La guinguette de Tours-sur-Loire ouvre le 19 mai avec une jauge maximale divisée par quatre

Jusqu'en 2019, il pouvait y avoir plus de 800 personnes, simultanément, dans la guinguette principale de Tours-sur-Loire. Cette fois, impossible de dépasser 280 personnes ces prochains jours, puis 450 après le 9 juin. Pour boire ou manger, il faudra être assis et pas plus de six par table. Benoit Million gère les espaces commerciaux de Tours-sur-Loire : "Entre chaque dossier de chaise, on a mis entre 1,25 et 1,5 mètre pour que les gens soient bien à l'aise. Entre chaque table, sur le côté, il y a au moins un mètre. On est en extérieur, ce qui nous permet de pratiquer le service au bar mais avec une seule personne à la fois et une distanciation d'un mètre entre ceux qui font la queue, aucune consommation debout et l'obligation de porter un masque dès que quelqu'un se lève. On l'a fait l'année dernière, donc ce sera encore jouable cette année".

Plusieurs dizaines d'animations programmées... mais le public n'aura pas le droit de se lever

Coté distractions, on est bien au-dessus des quatre concerts montés dans l'urgence durant l'été 2020. Cette fois, plusieurs dizaines de spectacles sont prévus : du théâtre, des concerts, des arts de la rue, des ateliers jeune public. Pas question de danser, en revanche, puisque le public doit rester assis. Une contrainte qui ne suffit pas à doucher l'enthousiasme des artistes programmés par l'association le Petit Monde, dont fait partie Cléo. "On a vraiment envie de créer les projets ensemble, l'association et les artistes. On s'adapte au lieu et au contexte. Tout le monde est très motivé et ça fait du bien".

Des panneaux ont été installés un peu partout dans la guinguette pour rappeler les consignes © Radio France - Boris Compain

Tant que le couvre-feu est à 21h, ouvrir la guinguette de Tours-sur-Loire n'est pas rentable financièrement. Ca le deviendra le 9 juin, quand on pourra rester dehors deux heures de plus chaque soir. Si tout va bien, toutes les contraintes devraient être levées le 30 juin.

Tours-sur-Loire ouvre à 16h, ce mercredi. Ensuite, ce sera de 11h à 0h30, tous les jours, jusqu'au 26 septembre.

Plusieurs autres guinguettes ouvrent à partir d'aujourd'hui, en Indre-et-Loire : c'est notamment le cas de celles de Rochecorbon et Chinon.