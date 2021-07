La gymnaste d'Avoine, Carolann Héduit, qualifiée pour la finale des Jeux Olympiques

Carolann Héduit poursuit son rêve olympique. La gymnaste d'Avoine participera aux finales, individuelle et par équipe, de gymnastique aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle s'est qualifiée ce dimanche, en se classant 15ème sur les 75 participantes, après être passée sur les quatre agrès (saut de cheval, barres asymétriques, poutre et sol).

"Il ne fallait pas commettre d'erreur et c'est ce qu'elle a fait"

La gymnaste de 17 ans obtient une note de 54.299, son deuxième meilleur score de la saison, ce qui lui permet de faire partie des 24 finalistes et d'être la deuxième Française qualifiée. Seules deux gymnastes par pays peuvent d'ailleurs se qualifier. "On est extrêmement content de cette réussite sur les Jeux parce que ce n'était pas gagné d'avance", commente son entraîneur tourangeau, Marc Chirilcenko. "On savait que c'était possible, mais il fallait assurer, il ne fallait pas commettre d'erreur, et c'est ce qu'elle a fait".

Direction maintenant la finale, qui se déroulera ce jeudi à 12h50, heure française. "On sait bien qu'elle ne pourra pas faire un podium, mais on vise un milieu de tableau. Reproduire un bon tour et dépasser les 54 points, ce sera l'objectif qu'on va se fixer", avance Marc Chirilcenko.

Mais avant la finale individuelle, place à celle par équipe. Les trois gymnastes de l'équipe de France, classées quatrièmes en qualifications ce dimanche, rêvent de monter sur le podium. La compétition est à suivre ce mardi, à partir de 12h45, heure française.