La Haie-Fouassière : il apprend sur Youtube à fabriquer des guitares et en fait son métier

Steven Saillant a 32 ans, il est marié et papa de deux petits enfants. Ce passionné de musique et amoureux du bois est installé à la Haie-Foissière dans le vignoble nantais.

Voilà un peu plus d'un an qu'il s'est lancé dans cette aventure. Il est parti de rien ! "J'ai construit mon atelier, j'ai acheté des machines en pièces détachées car ça coûte moins cher" se souvient-il. "Au début je n'avais qu'une scie. j'ai mis six mois a construire ma première guitare."

La fraiseuse que s'est fabriquée Steven Saillant dans son atelier © Radio France - Nicolas Crozel

Une première création qu'il offre à son papa, guitariste amateur, pour son anniversaire. "Je lui ai fait la surprise, j'ai tenu le secret pendant tout le temps de la fabrication, il était très surpris et très ému" raconte Steven.

"Chaque soir je regardais pendant quatre heures des vidéos sur Youtube"

Quand on lui demande comment il a appris son nouveau métier de luthier, Steven répond cash : "Youtube ! des tutos, des vidéos. un jour j'ai vu un mec qui fabriquait une guitare en résine sur Youtube, je me suis dit que j'allais essayer. Ensuite j'ai passé quatre heures par jour devant mon écran à regarder des vidéos pour apprendre. Et je me suis lancé."

Trois guitares sont en préparation dans l'atelier de Steven Saillant à la Haie-Foissières © Radio France - Nicolas Crozel

Pourquoi luthier ? "J'avais envie de changer de boulot, je travaillais dans la signalétique, je posais des enseignes, j'étais tout le temps dehors, je rentrais tard. Désormais je travaille à la maison, près de ma femme et de mes enfants"

Pour autant Steven ne fait que débuter son activité, il n'en vit pas encore, mais a de bons espoirs. "J'ai déjà trois guitares en commande, je viens de lancer mon site internet sur lequel on peut se configurer sa guitare quand on la commande".

Il faut compter au minimum 1800 euros et trois mois de délais de fabrication.

Et quand on lui demande pour quelle star du rock il aimerait bien fabriquer une guitare, sans hésitation Steven répond "Steve Lukather, le guitariste de Toto mais bon c'est inimaginable. Et en plus il habite loin."

Alors un artiste français peut-être ? "Pourquoi pas Jean-Louis Aubert, s'il en veut une c'est avec plaisir."

Le logo de "Saillant Guitares" fabriqué et offert lors de son pot de départ par l'ancien employeur de Steven Saillant © Radio France - Nicolas Crozel

