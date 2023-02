La Halle de la Machine de retour dans les rues de Toulouse pour la Toussaint 2024

Ce n'est pas un scoop, Toulouse avait déjà promis que les Machines reviendraient en ville en 2024, après une année 2023 marquée par la Coupe du monde de rugby. Voilà la promesse précisée : le Minotaure et ses copains reviendront enchanter les Toulousains en bord de Garonne lors des vacances de la Toussaint en octobre ou novembre 2024.

En novembre 2018, l'Araignée et le Minotaure avaient assuré un show sans précédent entre l'Hôtel-Dieu, le Pont-Neuf, le Capitole et les rues piétonnes de Toulouse. Entre 800.000 et 900.000 curieux avaient assisté à ce spectacle qui préfigurait l'installation de la compagnie dans ses quartiers à la Halle de Montaudran quelques jours après.