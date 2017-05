La Haute-Folie de Martinvast : une course d'obstacles loufoque

C'est une première à Martinvast. La Haute-Folie, une course d'obstacles, a réuni ce dimanche 14 mai, près de 1.500 participants. Ici, pas de compétition, simplement le plaisir d'être entre amis pour une épreuve complètement loufoque.

Sauter par-dessus des bottes de foin, ramper dans la boue ou encore grimper sur des lianes, bref, la Haute-Folie est digne d'une épreuve de Koh-Lanta. On transpire, on se salit, on tombe, on se relève et on s'entraide sur ce parcours de 10 kilomètres, une première à Martinvast.

1.500 participants

L'échauffement des participants avant de prendre la course. © Radio France - Adrien Bossard

Près de 1.500 participants, la plupart déguisés, ont passé ce dimanche 14 mai, avec plus ou moins d'encombres, les 40 obstacles de la course. Une compétition qui n'en a que le nom. L'esprit n'est pas là. Il est plutôt question, au contraire, de s'amuser entre amis et de finir ensemble sur la ligne d'arrivée, sans se prendre au sérieux.

Le passage de la botte de foin au tout début du parcours. © Radio France - Adrien Bossard

Les départs sont donnés par vagues de 100 coureurs, pour ne pas encombrer le parcours. Les meilleurs mettront un peu moins de 50 minute, les derniers plus de 2 heures.

La "team" France Bleu Cotentin. © Radio France - Adrien Bossard

Départ de la "Haute-Folie" à Martinvast ! pic.twitter.com/unq8IJCEwd — Adrien Bossard (@Adri_Bossard) May 14, 2017

Au vu du succès populaire, les organisateurs de la Haute-Folie renouvelleront l'expérience l'an prochain et ne limiteront pas, cette fois, le nombre de participants.