La Japan Geek Festival de Limoges de retour ce week-end pour une deuxième édition !

Si vous êtes féru de mangas, animés, jeux vidéo et jeux de sociétés... rendez-vous à la Japan Geek Festival de Limoges , ce week-end (4 et 5 février) ! Cette deuxième édition accueille une trentaine d'exposants, venus de toute la France, pour vous plonger dans l'univers de la pop culture. Au programme : conférences avec des Youtubeurs, mais avec aussi les voix de doublage de personnages du dessin animé Dragon Ball Z.

Ce samedi, plusieurs centaines de visiteurs sont venus profiter du Japan Geek Festival. C'est quoi, d'ailleurs la culture Japan Geek ? Réponse d'Aïko, 14 ans : "Ce sont les animés, les mangas. Le côté geek, c'est plutôt les jeux vidéos". Tout un univers fictif, qui attire beaucoup de monde au Parc Expo de Limoges.

Certains se sont d'ailleurs déguisés en leur personnage préféré pour l'occasion. C'est le cas de Léa, la vingtaine. Elle fait du cosplay depuis 7 ans. "Le but, c'est d'interpréter un personnage de la manière la plus réaliste possible, explique-t-elle. Là je suis déguisée en Lucie, de Fairy Tail. Elle a une tenue bleue et blanche, des cheveux blonds et un nœud bleu." Son ami, lui, se promène avec une géante hache en bois. De quoi se faire remarquer ! "Je suis surveillant dans un établissement scolaire, donc je croise beaucoup de mes élèves, ça les amuse. Ils veulent tous prendre des photos avec moi, c'est rigolo !"

Lisa, 18 ans, s'est déguisé en Hatsune Miku, une chanteuse virtuelle assez célèbre au Japon. © Radio France - Emma Saulzet

A quelques mètres, Lisa prend la pose devant les appareils photos. La lycéenne s'est déguisée en Hatsune Miku, une chanteuse virtuelle japonaise. "Je suis très contente de montrer mon déguisement. J'aime beaucoup le partage qu'on a en convention. Je suis venue avec mes amies, et je me suis retrouvée pendant au moins une heure avec des gens que je ne connaissais pas, c'est comme si on se connaissait depuis toujours !"

Parmi les nouveautés cette année : un stand pour jouer à Just Dance 2023 ! © Radio France - Emma Saulzet

Toutes les tranches d'âges se promènent dans les allées du Parc Expo. "Les parents issus du Club Dorothée sont tout aussi fans que les enfants qui découvrent les jeux vidéos, les mangas de l'époque, les animés ... c'est vraiment un interconnexion de générations qui son fédérées autour de ces thématiques", affirme Alexandre Ngobo, le directeur du festival. Avec plus de 6.000 visiteurs l'an passé, il espère en recevoir autant cette année.

Le marché du manga se porte bien

La librairie limougeaude Anecdotes fait partie des exposants cette année. En France, le manga a plus que doublé ses ventes en trois ans. Les chiffres sont en légères baisse en 2022, après un véritable boom en 2021. L'année dernière, 85 millions d'exemplaires ont été vendus, soit un livre acheté sur 4. A Limoges, la libraire Anecdotes a, elle aussi, vendu beaucoup plus de mangas en trois ans. "C'est depuis le Covid, et le confinement, explique Maxime Dessagnes, libraire au rayon mangas. La grosse majorité de clients c'est des adolescents entre 12 et 17 ans. On a aussi des adultes qui viennent acheter du manga. C'est vrai qu'il y a eu un regain pour le manga, avec plein d'adaptations, notamment sur les plateformes Netflix."

Beaucoup de monde en milieu d'après-midi ce samedi au stand de la librairie limougeaude Anecdotes © Radio France - Emma Saulzet

Le festival, lui, a encore lieu ce dimanche de 10 heures à 19 heures. Les billets sont à acheter sur place. Comptez 9 euros par personne, gratuit pour les moins de 3 ans.