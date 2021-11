L'actrice tourangelle Constance Arnoult fait ses premiers pas au cinéma dans le film Friendzone sur Netflix

L'actrice tourangelle Constance Arnoult fait ses premiers pas au cinéma. La jeune femme, désormais installée à Paris, joue dans le film Friendzone, sorti sur la plateforme Netflix le 29 septembre. Une semaine après sa sortie, la comédie romantique réalisée par Charles Van Tieghem était dans le top 10 des films les plus regardés dans le monde sur Netflix. Rencontre avec Constance Arnoult.

"C'était la plus belle expérience de ma vie"

Du haut de ses 1m63, la jeune comédienne à la crinière blonde et aux yeux bleus a des faux airs de Brigitte Bardot, à qui on lui prête souvent des ressemblances. "J'aimerais ressembler à Brigitte Bardot mais je ne pense pas que ce soit vrai, c'est surtout une histoire de look et de coupe de cheveux, s'amuse Constance Arnoult. Ils ont beaucoup joué là-dessus dans le film, à un moment, ils m'ont vraiment grimé en Bardot, c'était des moments sympas".

Pour son premier rôle au cinéma dans le film Friendzone, elle joue Alexandra, une future mariée qui coach son copain "Titi" pour l'aider à séduire une fille. "Je suis la copine sympa, bienveillante et maternelle", raconte-t-elle.

La jeune actrice de 24 ans l'assure : cette expérience a complètement changé sa vie. "C'était extraordinaire, ce tournage était un énorme shot d'adrénaline ! J'étais entourée de comédiens bienveillants et bien plus expérimentés que moi, ils m'ont beaucoup aidé et conseillé. C'était la plus belle expérience de ma vie", confie-t-elle.

De danseuse classique à comédienne

En effet, la tourangelle n'est pas comédienne de formation. Plus jeune, elle se rêvait danseuse classique et suivait les cours du Conservatoire de Tours. Mais une blessure en a décidé autrement. Constance Arnoult ne s'est pas pour autant laissé abattre et elle en est persuadée, elle a trouvé sa nouvelle voie. "Depuis que j'ai tourné ce film, je suis beaucoup plus alignée avec moi-même et je suis très heureuse", assure la comédienne.

Avant de se lancer dans le cinéma, la jeune femme était également mannequin et influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle publie d'ailleurs toujours des chroniques culturelles "La claque culturelle" sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 125.000 abonnés.

Repérée sur Instagram

C'est grâce à ses chroniques et son importante communauté que la comédienne a été repérée par le directeur de casting du film Friendzone. Constance Arnoult a raconté à France Bleu Touraine cette anecdote.

Si on ne sait pas encore si Friendzone connaîtra une suite, on retrouvera tout de même Constance Arnoult à l'écran l'année prochaine dans le moyen-métrage d'Arthur Dupont "Les mains vides".