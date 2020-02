VIDEO. La Joconde débarque en Creuse dans le nouveau musée numérique "Micro-Folie" de La Souterraine

La Souterraine, France

La Joconde, la Vénus de Milo, les tableaux de Monet : on pourra bientôt admirer ces œuvres et des milliers d'autres en Creuse, grâce à la "Micro Folie" de La Souterraine, inaugurée mercredi 5 février 2020 dans la chapelle du Sauveur. Les tableaux eux-mêmes ne seront pas délocalisés en Creuse, mais on aura accès à leur version numérisée, sur grand écran.

La Creuse a été choisie pour abriter ce musée numérique. Il n'existe pour le moment qu'une seule "Micro-Folie" en Nouvelle-Aquitaine, dans le Lot-et-Garonne. Le but de ce projet financé à 80% par l'État et la région est d'amener la culture au plus grand nombre, gratuitement, explique Guy Dumignard, ajoint au maire à La Souterraine et vice-président de la communauté de communes chargé du centre culturel Yves Furet :

On n'a pas l'occasion, ici, d'aller souvent au Louvre, à Versailles, à la Cité des sciences, à l'Opéra de Paris ou encore à la Philharmonie, donc ce musée numérique est une chance ! Cela nous donne accès à des œuvres qu'on ne pouvait même pas imaginer avant.

Picasso sur grand écran et tablettes tactiles

Une quinzaine de tablettes tactiles permettent aux visiteurs d'avoir des informations complémentaires sur les œuvres. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Un grand écran a été installé au fond de la chapelle : c'est là que seront projetées les œuvres. En complément, les visiteurs pourront utiliser une quinzaine de tablettes tactiles : "C'est une visite personnalisée, on peut faire un arrêt sur image pour avoir des informations sur la technique utilisée, le peintre et sa vie, et les tablettes proposent aussi des jeux ludiques pour les enfants", précise Jean-Noël Pinaud, le directeur de cabinet à la mairie de la Souterraine.

Ce musée numérique devrait attirer beaucoup de touristes et c'est aussi un vrai atout pour les 181 étudiants en design et en arts appliqués de La Souterraine, qui ont besoin dans leur cursus d'avoir accès aux œuvres des grands musées parisiens, explique Isabelle Mazeirat, l'adjointe au maire en charge de la culture :

L'avantage du numérique est qu'on peut organiser des expositions temporaires en fonction des thèmes sur lesquels travaillent les étudiants, par exemple les impressionnistes le matin et les sculptures antiques l'après-midi. C'est un outil pédagogique très fort. Au-delà des étudiants, beaucoup d'écoles du département vont aussi pouvoir profiter de cet équipement culturel.

La chapelle du Sauveur rouvre au public grâce à la création de la "Micro-Folie". © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Concerts et imprimantes 3D

La "Micro-Folie" n'est pas seulement un musée, c'est aussi un lieu d'accueil, un "tiers-lieu", à l'image de la Quincaillerie de Guéret : "On pourra venir ici pour travailler et échanger sur différents projets, il y aura du matériel numérique et des imprimantes 3D", détaille Guy Dumignard. Le centre culturel Yves Furet organisera également un concert par mois dans la "Micro-Folie".

"C'est un lieu qu'on veut le plus vivant possible, ouvert sur la ville et sur la vie", sourit-il. Cette "Micro-Folie" permet aussi de mettre en valeur le patrimoine creusois, en rouvrant au public la chapelle du Sauveur, joyau néo-gothique du 19e siècle.

