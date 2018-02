Indre-et-Loire, France

La construction de la nouvelle toue cabanée du "pôle bateau" du comité d'animation Joué-Centre se déroule à l'abri des regards, dans le hangar d'une ferme en bord de Cher. Une dizaine de bénévoles retraités s'activent depuis la mi-septembre. Ils construisent la Jocondie 2 pour remplacer la Jocondie, bateau de balade sur le Cher qui avait son oeuvre après 13 années de bons et loyaux services et transporté au passage 16723 personnes. "L'expert maritime passé en 2017 nous avait bien dit que la Jocondie vivrait en 2018 sa dernière année de navigation" explique Alain Duboc, le responsable du chantier. "Nous avons juste anticipé en construisant ce navire pour qu'il n'y est pas de temps mort entre la Jocondie et la Jocondie 2".

Premiers passagers normalement en mai 2018

La future toue cabanée ressemblera beaucoup à celle qui vient d'être sortie définitivement de l'eau. Elle sera juste un peu plus grande. "La coque a été faite par un professionnel, mais le reste est fabriqué ici, la cabane, les bordées, les plats-bords, le renfort" explique Roland, l'un des bénévoles.

Le futur Jocondie 2 sera aussi un peu plus sûr grâce à un moteur de 40cv qui va être monté fin février. Quand le bateau sera terminé, il faudra le faire valider par les autorités maritimes, pour accueillir les premiers passagers au printemps. L'association espère reprendre la saison des balades au mois de mai sur le Cher, au départ de la Gloriette à Tours, si "le Cher se calme un peu (en référence à la montée des eaux actuelle)" s'amusent les bénévoles.