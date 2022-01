La joueuse de bowling orléanaise Pépita Jacques sur le toit du monde

Une Orléanaise a décroché le titre suprême en bowling. C'était il y a deux mois aux Emirats arabes unis. A 62 ans, Pépita Jacques est devenue championne du Monde dans sa catégorie "séniors plus". La compétition (15-27 novembre 2021) se déroulait à Dubaï. Jamais le bowling tricolore n'avait obtenu une telle distinction.

On a fait quelque chose d'exceptionnel

Ce titre c'est un couronnement pour Pépita Jacques, très fière de l'avoir décroché par équipe (de quatre) car "les émotions sont encore plus fortes" dit-elle. Habituée des podiums, elle est 17 fois championne de France, 4 fois championne d'Europe, elle l'espérait sans trop y croire. "A ce niveau international, la concurrence est forte, en France nous sommes des amateurs et là on joue contre des professionnels. Les Américains, les Canadiens, tous les pays scandinaves et les pays asiatiques sont professionnels dans ce sport. On les a battus c'était super !" s'exclame l'Orléanaise.

Pépita Jacques savoure pleinement ce qu'elle a réalisé. "Notre sport n'est pas une discipline olympique, alors être sur le toit du monde, décrocher une médaille d'or aux Mondiaux c'est le rêve de tout sportif de haut niveau" dit-elle avant d'ajouter "j'aime toujours la compétition à mon âge et tant que je pourrais continuer, je continuerais". Elle disputait à Dubaï son quatrième championnat du Monde.

Pépita Jacques à l'entrainement au Bowling d'Orléans où elle vient quasiment tous les jours - Lydie Lahaix

Pépita Jacques a une longue carrière de sportive derrière elle. Gymnastique, athlétisme, tennis, basket, football, elle découvre assez jeune le bowling qu'elle pratique depuis 40 ans. "C'est un sport convivial, un sport ludique au départ, on y vient avec des amis. Mais pour réussir et durer, il faut un bon physique et du mental pour obtenir des résultats et cela demande beaucoup de concentration". Beaucoup d'entrainement aussi, elle vient au Bowling d'Orléans (sur la RN 20 sud) tous les jours, sauf le lundi, pour "rester au top, il faut s'entrainer encore et encore car le geste doit être régulier pour être parfait".

Le bowling c'est toute ma vie et une histoire de famille

Au Bowling d'Orléans, Pépita Jacques est chez elle, sous le regard admiratif de ses partenaires, elle a créé en 1984 le club des Winners' d'Orléans qui compte une trentaine de licenciés, "mais nous ne prenons pas tout le monde, notre objectif est de faire de la compétition, car moi je suis une vraie compétitrice !" dit-elle en souriant. D'ailleurs Pépita Jacques a transmis sa passion à sa fille, qui à 33 ans, a déjà été double championne d'Europe. Pépita Jacques elle continue d'enseigner sa discipline, elle est responsable de l'équipe régionale jeunes et fait partie du comité national de bowling.

Médaille d'or autour du cou, entourée de son mari Denis et d'Enzo Bergamino membre de 'équipe de France - Lydie Lahaix

Et dans toute cette riche carrière, son plus fidèle soutien c'est Denis son mari. "C'est incroyable ce qu'elle vient de réaliser, après tous ses titres nationaux et européens, c'est l'aboutissement de sa carrière. Elle a une grande ténacité et un mental d'acier elle ne lâche jamais rien, tant que c'est possible de gagner elle y va" dit-il.

Ca fait rêver ce qu'elle a fait

Autre fervent supporter de la championne, Enzo Bergamino. Le jeune Orléanais de 21ans fait lui aussi partie de l'équipe de France. "Elle persévère tout le temps, quand elle vient ici, elle s'entraine à fond et elle veut toujours réussir, donc elle se donne les moyens. C'est un modèle dit-il "de la voir jouer et s'entrainer avec elle, cela donne envie de se surpasser pour pouvoir réussir et faire la même chose".

Prochain objectif, les championnats d'Europe en juin 2022 à Berlin - Lydie Lahaix

En ce début d'année 2022, Pépita Jacques fait le voeu de nouveaux succès, en espérant dit-elle que le covid ne vienne pas tout gâcher. Elle se prépare activement pour les prochains championnats d'Europe qui sont prévus à Berlin, en juin prochain.