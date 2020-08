La journée des associations prévue le 6 septembre à Poitiers est annulée à cause du risque sanitaire

A Poitiers, il n'y aura pas de Journée des associations cette année. La ville préfère annuler l'événement à cause du risque Covid. Le rendez-vous qui attire toujours des milliers de personnes tous les deux ans devait se tenir le 6 septembre prochain, au parc des expositions. Cette décision cadre avec les nouvelles annonces de Jean Castex ce mardi. Le premier ministre évoque le "risque élevé de reprise épidémique sur le territoire". Il prolonge donc l'interdiction des événements de plus de 5.000 personnes jusqu'au 30 octobre. Jean Castex va par ailleurs demander aux préfets d'étendre le plus possible l'obligation du port du masque en public. On verra ce qu'en disent les préfecture de la Vienne et des Deux-Sèvres.

Trop compliqué à gérer et plus prudent

Dans son communiqué, la nouvelle équipe municipale de Poitiers regrette d'être contrainte d'annuler cet événement "essentiel et fédérateur de la vie associative poitevine". Les mesures sanitaires qui s'imposent au regard du contexte actuel : port du masque obligatoire, distanciation physique, lieu clos, etc, ne permettront pas d'organiser cet événement convivial et incontournable de la vie associative, peut-on lire dans le communiqué de presse. Pour autant, la municipalité entend continuer à soutenir ses associations car, dit-elle, "c'est un moteur fondamental pour la vie de Poitiers".