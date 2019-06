La journée internationale du yoga célébrée par une centaine de personnes à Thionville

Volkrange, France

Le cadre est idéal pour tous les amoureux de yoga. Dans le parc du centre Saint-Michel de Volkrange ce dimanche matin, les arbres amenaient ce qu'il fallait d'ombre, la température était douce, parfait pour célébrer la journée internationale du yoga. Cette dernière a été lancée en Inde en 2015 mais c'est la toute première fois qu'elle prend place à Volkrange. Une idée de 7 professeurs qui ont organisé cette matinée de détente à laquelle une centaine de personnes ont répondu présent.

Oublier son stress

Parmi les curieux qui ont fait le déplacement, beaucoup de personnes déjà initiées à la discipline. "Moi je suis toujours stressé donc je me rends compte que ça me fait du bien", se réjouit David, qui s'est même assoupi le temps de la séance de relaxation qui fermait cette journée internationale du yoga à Thionville.

Une tendance qui touche une bonne majorité des participants et que Christine Tiravy, l'une des 7 professeurs qui ont organisé l'événement a clairement constaté. Elle enseigne depuis 10 ans et l'affirme : il y a eu un boum des inscriptions à ses cours en un laps de temps très court. "C'était encore assez confidentiel ces dernières années. Le monde va très vite, les exigences sont énormes pour les enfants et les adultes et on est sollicité et sous pression tout le temps. Forcément, quand on est dans cet engrenage, on a besoin de déconnecter et le yoga fait son job."

L'une des séances ce dimanche matin à Volkrange.

Dans la foule, plusieurs enfants ont pris place. Même si certains sont rapidement distraits, selon Christine Tiravy, ces séances s'adressent aussi à eux. Louise par exemple a essayé pour la première fois le yoga. Du haut de ses 5 ans et demi, elle a adoré. "Je me suis fait une copine et on a pu faire plein de choses. Le yoga, c'est vraiment sympa", se réjouit-elle. Quoiqu'il en soit, cette première est une réussite selon l'organisation qui espère bien renouveler l'expérience l'an prochain pour une nouvelle journée internationale.