La jovinienne Juliette Moraine veut représenter la France à l'Eurovision

Juliette Moraine est candidate pour représenter la France à L'Eurovision en Mai prochain à Rotterdam. La chanteuse originaire de Joigny a été sélectionnée pour faire partie des 12 artistes que le public français va devoir départager lors d'un show sur France 2 en début d'année. La jeune femme âgée de 30 ans, a été découverte par le grand public il y a 6 ans, dans la saison 3 de l'émission télévisée The Voice.

Ses premières chansons originales

Elle s'est lancée dans l'aventure de cette sélection en juillet dernier. " C'est arrivé un peu comme un cheveux dans la soupe" explique t-elle, "j'ai vu un post sur Facebook. On cherchait des chansons originales. Et je venais d'en écrire deux ou trois, mes toutes premières, dont "Pourvu qu'on m'aime" et je me suis dit, je vais envoyer, on ne sait jamais".

L'outsider

Le titre a plu et la chanteuse Bourguignonne a décidé de prendre cette chance, sans se mettre la pression, en avançant étape par étape. "Je me suis dit, c'est déjà un énorme cadeau" poursuit-elle, "Je suis face à plein de gens qui ont déjà sorti des albums. Je suis la seule des concurrentes à ne pas avoir été signée par une maison de disques, je suis donc un peu l'outsider. J'ai envie d'y croire mais en prenant les choses les unes après les autres."

Je veux raconter des histoires d'une jolie façon

L'artiste icaunaise avoue qu'elle n'a jamais pensé qu'elle pourrait un jour faire l'Eurovision, mais c'est une idée qui lui plait totalement. Elle assume aussi l'étiquette "variété" du concours. Elle s'inscrit dans une tradition populaire de la chanson . "J'ai grandi en écoutant du Cabrel, du Goldman, du Céline Dion et aujourd'hui j'assume" précise t-elle, "Je veux faire de la variété parce que je veux raconter des histoires d'une jolie façon."

Un album début 2021

Parallèlement à cette candidature pour représenter la France à l'Eurovision, Juliette Moraine sortira début 2021 un album, intitulé "Jusqu'à toi". A partir du 16 décembre France 2 diffusera chaque soir une pastille de présentation d'un des candidats.

La date de l'émission télévisée pour la finale de cette sélection n'a pas encore été fixée. Le concours eurovision, lui, doit se tenir le 8 mai à Rotterdam, si la situation sanitaire le permet.