La Karrière de Villars-Fontaine clôture son festival Art on the Roc : de nouvelles fresques à découvrir

Quatre jours placés sous le signe de l'art dans cette cathédrale minérale, une ancienne carrière d’exploitation de calcaire abandonnée depuis 2003. Le festival Art on the Roc accueille chaque année des artistes qui réalisent d'immenses fresques à même la pierre.

Il fait plus de 30°C, les organismes sont fatigués, mais Thomas et Lisa, alias Stom500 et Missi, deux artistes alsaciens sont ravis : ils ont presque terminé leur œuvre. "L'idée, c'était de ramener des animaux et de la fraicheur dans la pierre, en créant une sorte d'oasis avec un pélican qui transporte des fleurs aquatiques", décrit Thomas. Pour réaliser cet exploit artistique, les deux amis ont travaillé en utilisant une nacelle pour se déplacer sur leur toile rocheuse. "C'est assez impressionnant quand on arrive, reconnait Lisa. C'est la première fois que je peins sur du calcaire et cela met une petite pression parce qu'on a pas le droit à l'erreur".

Lisa et Thomas, alias Missi et Stom500, artistes et amis alsaciens, ont réalisé une immense fresque pendant le festival. © Radio France

Un travail, rendu encore plus difficile par la canicule qui s'est abattue sur les Côte d'Or pendant tout le week-end du festival. "Tout le monde est un peu à bout", admettent d'ailleurs les artistes.

"On se sent tout petit"

David fait partie des quelques visiteurs qui ont bravé la chaleur, il est émerveillé : "C'est magnifique, on se sent tout petit, lâche-t-il. C'est à la fois de l'art abstrait pour certaines œuvres, et un peu plus figuratif pour d'autres." Il y en a pour tous les goûts, d'autant plus que sont aussi proposés des spectacles vivants, de la magie et des ateliers créatifs.

Léna Augusto, chargée de mission à l'association Vill'art, qui organise l'événement, dresse un bilan très positif de cette septième édition du festival : "Le public était au rendez-vous, on est ravi, et la programmation a été très riche."

Et si vous avez manqué le festival Art on the Roc à la Karrière de Villars-Fontaine, vous pouvez toujours aller découvrir les nouvelles fresques. Le site est ouvert jusqu'au 17 septembre 2023, du mercredi au dimanche, de 11h à 18h. Puis du 18 septembre au 29 octobre 2023, le samedi, dimanche et les jours fériés, de 11h à 18h. Comptez 4 euros pour les adultes, gratuit en tarif réduit (RSA, étudiants, -18 ans).