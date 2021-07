La Kermesse de la Bière de Maubeuge dévoile sa programmation

C'est une institution dans la région: la KBM, la Kermesse de la Bière de Maubeuge aura lieu cette année du 23 au 27 octobre à l'espace Sculfort. La grande fête populaire se tient habituellement mi-juillet mais elle a dû être reportée cette année en raison de la crise sanitaire. La ville a dévoilé ce mercredi la programmation de cette quatrième édition puisque la KBM, créée en 1962 s'était arrêtée en 1986 avant de renaître de ses cendres en 2017.

Claudio Capéo et Louis Bertignac à l'affiche cette année

Les samedi 23 et 24, des animations gratuites seront proposées sous un chapiteau géant sur la parking de l'espace Sculfort: des stands de brasseurs, des animations, démonstrations, etc. Et puis en soirée sans discontinuer du samedi 23 jusqu'au mercredi 27 octobre, 5 heures de spectacle seront proposées à l'intérieur de l'espace Sculfort. Avec un rituel qui ne change pas: Joël Alain et L'Orchestre Adéquat ente autre et chaque soir une tête d'affiche différente. A l'affiche cette année: Claudio Capéo, Louis Bertignac, Gilbert Montagné, Daniel Guichard, Umberto Tozzi et puis des stars des années 80 aussi Jean-Luc Lahaye, Plastic Bertrand, Julie Pietri, Partenaire Particulier, Zouk Machine, Sloane, Jean-Pierre Morgand et Pedro Castano.

La KBM avait attiré au plus fort dans les années 80 jusqu'à 200.000 visiteurs avec les plus grandes stars venues sur scène: de Johnny Hallyday en allant à Ray Charles en passant par Dalida.