La Korrika 2021 reportée à 2022 à cause du coronavirus

C'est l'une des vitrines de la langue basque avec Herri Urrats (annulé cette année). La Korrika 2021, la course-relais organisée des deux côtés de la Bidassoa, est reportée à 2022. Les caractéristiques de la course ne permettaient pas de respecter les gestes barrières, il est impossible d'éviter les rassemblements. Un coup dur pour l'association AEK, qui donne des cours d'euskara aux adultes, puisque cette course organisée tous les deux ans représente "10 à 20 %" de son budget de fonctionnement.

"C'est un gros manque à gagner déjà pour la langue basque - souvent mise de côté pendant le confinement - et puis d'un point de vue économique, explique Mikel Esclamadon, responsable d'AEK. La Korrika nous permet de maintenir notre offre de cours à un prix le plus abordable possible. Et forcément cette perte aura des conséquences. On a anticipé au maximum et on tient à rassurer tout le monde, on assurera tous nos services comme chaque année. Il faudra juste innover, comme tout le monde. Imaginer d'autres événements, pourquoi pas virtuels."