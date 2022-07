Drôme : les champs de lavande bientôt au patrimoine mondial de l'Unesco ?

Les brins de lavande de la Drôme provençale vont-ils bientôt être classés au patrimoine mondial de l'Unesco ? La candidature des "paysages olfactifs et poétiques de la lavande" est lancée depuis ce lundi. Le processus va être long mais les producteurs sont optimistes.

La candidature pour le classement des "paysages olfactifs et poétiques de la lavande" au patrimoine mondial de l'Unesco a été lancée officiellement ce lundi. Au pied du château de Grignan, les producteurs de lavande se sont retrouvés pour un jour considéré comme "historique" par certains. Si l'Unesco reconnaît ces paysages comme appartenant au patrimoine mondial, le territoire pourrait voir son attrait considérablement augmenter.

Une reconnaissance culturelle...

La candidature est portée par les producteurs de trois départements : Drôme, Vaucluse et Alpes-de-Haute-Provence. Ils souhaitent faire reconnaitre la valeur de la lavande dans le paysage. Francis Vidal, Grand maitre de la commanderie de la lavande de Haute-Provence s'émerveille toujours autant devant les brins : "la lavande, ça fait rêver ! Moi je suis un producteur depuis des décennies et quand c'est en fleur, je m'arrête encore pour contempler. Je ne suis jamais lassé."

C'est la commanderie de la lavande de Haute-Provence qui pilote la candidature © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Alain Aubanel, le Président du syndicat national des producteurs de plantes à parfums aromatiques et médicinales, estime que les mots "olfactif" et "poétique" sont très appropriés à la candidature : "rien que sentir un brin de lavande, on est tout de suite mieux. Pour n'importe qui, même s'il n'est pas grand poète, ça va lui ramener des images de son enfance. Tout le monde a une grand-mère qui mettait un sachet de lavande dans les armoires !" sourit-il.

...et une reconnaissance économique

Un patrimoine classé à l'Unesco, c'est 20% de fréquentation en plus pour le territoire. Cette reconnaissance au patrimoine mondial serait donc une aide économique certaine pour le secteur. Alain Aubanel abonde : "ça va permettre de faire parler de la lavande en termes extrêmement positifs, dans le monde entier. Ça va aussi sanctuariser nos cultures, pour nous c'est l'assurance de vivre dignement de ce métier !"

Le dossier a constituer est complexe, il y a des critères à remplir. Le processus va être long, il faudra au moins cinq ans. L'une des priorités : définir la zone précise qui pourrait être classée. De nombreux élus se sont déplacés pour l'occasion, notamment la présidente du conseil départemental de la Drôme Marie-Pierre Mouton et la nouvelle députée écologiste drômoise Marie Pochon. Le projet est également soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes.