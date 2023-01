"La lecture se porte très bien" : dans l'agglo de Niort, les médiathèques attirent

Les Nuits de la lecture se déroulent à partir de ce jeudi 19 janvier et jusqu'à ce week-end dans les médiathèques et bibliothèques du Poitou. 7e édition de cet évènement sur le thème cette année de la peur. Parmi les nombreuses animations, la médiathèque Pierre Moinot à Niort propose un labyrinthe hanté dans les réserves, des lectures, un atelier de fabrication de marque-page monstrueux...

Niort où "nous n'avons peur de rien", lance en clin d'œil à la thématique Alain Chauffier, vice-président de la communauté d'agglomération du niortais chargé de la culture. "Nous n'avons pas eu peur de la gratuité". Gratuité mise en place dans le réseau des médiathèques en juillet 2021, juste après la réouverture de la médiathèque rénovée à Niort.

Près de 19.000 inscrits dans les médiathèques de Niort Agglo

Dans les médiathèques du Niortais, les inscrits sont passés de 5.600 en 2020, à 13.000 en 2021 et à près de 19.000 en 2022. Ce qui fait dire à Olivier de Freitas, responsable de l'action culturelle des médiathèques de Niort Agglo que "la lecture se porte très bien. On a observé beaucoup d'étudiants qui venaient et on a une augmentation significative de la tranche 26-29 ans". Les prêts sont aussi en augmentation, quasiment 110.000 de plus en un an. Livres jeunesse, romans, BD marchent bien. "Et les histoires ce ne sont pas que les livres se sont aussi les films, les jeux vidéo, les jeux tous les supports qu'on va pouvoir proposer dans les bibliothèques", ajoute Olivier de Freitas.

Des événements comme les Nuits de la lecture sont aussi importants pour Alain Chauffier car "il y a toujours du chemin à parcourir pour ameuter de nouveaux publics. Nous avons besoin de rituels. C'est une façon de se reconnaître, de s'identifier et de partager un accès à la culture qui quelques fois est difficile pour certains". Le programme des Nuits de la lecture est à retrouver ici .