Al Jarreau, légendaire chanteur de jazz américain, est mort

Al Jarreau, légendaire chanteur de jazz américain récompensé sept fois par les Grammy Awards, est décédé dimanche à l'âge de 76 ans, a annoncé son manager.

Le chanteur au répertoire éclectique, du jazz à la pop en passant par la soul et le funk, est mort dans un hôpital de Los Angeles quelques jours après avoir annoncé sa retraite pour cause d'épuisement.

Al Jarreau, à la voix nasillarde et chaude, avait sorti son premier album en 1975 ("We got by"). Parmi ses tubes : "Boogie down", "Take Five" ou encore "Mornin'".