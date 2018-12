La lettre ouverte de la discorde : Gustave Courbet le Bisontin ou l'Ornanais ?

Le panonceau de la discorde entre le musée des Beaux Arts de Besançon et la mairie d'Ornans concernant les origines de Gustave Courbet

Doubs, France

C'est LA polémique de cette fin d'année, le clochemerle à la franc-comtoise ! D'un côté, la mairie d'Ornans et de l'autre, le musée des Beaux Arts et d'Archéologie de Besançon... Tout ça parce qu'un petit panneau explicatif à l'entrée d'une salle consacrée au peintre Gustave Courbet a été intitulé "COURBET LE BISONTIN" au sein du musée entièrement rénové et inauguré en grande pompe par le Président de la République, Emmanuel Macron, le mois dernier.

"Une forme de kleptomanie des grandes villes comme Besançon qui ont la grotesque manie d'accaparer tous ceux qui y passent quelques années de leur vie "

Dans une lettre ouverte, pour le moins sarcastique, adressée au conservateur du musée bisontin, le maire d'Ornans, Sylvain Ducret et son Adjoint à la Culture, Patrick Lehmann s'offusquent de ce fameux panonceau !

Gustave Courbet est d'Ornans, où il est né en 1819, et certainement pas de Besançon où il n'a passé que cinq années de sa vie pour ses études, rappellent les élus ornanais. Et dans quelques jours, la nouvelle année 2019 sera celle du bicentenaire de la naissance de l'illustre artiste... Alors Sylvain Ducret et Patrick Lehmann se lâchent dans leur lettre ouverte : "Courbet le Bisontin, cette affirmation frise le ridicule (...) une forme de kleptomanie des grandes villes comme Besançon [qui] ont la grotesque manie d'accaparer tous ceux qui y passent quelques années de leur vie" !

Le Maire d'Ornans et son Adjoint à la Culture n'oubliant pas de rappeler, en guise de conclusion, qu'il n'existe aucun tableau connu signé Courbet représentant Besançon, à l'inverse de la vallée de la Loue où est nichée la cité ornanaise.

Pas question de faire des courbettes au maire d'Ornans

Alors kleptomane, opportuniste, le conservateur du musée des Beaux Arts de Besançon ? Nicolas Surlapierre répond d'abord aux élus d'Ornans en expliquant qu'il pourrait faire toute une conférence justifiant ce titre de "Courbet le Bisontin" et que cette polémique aurait à coup sûr faire rire Courbet lui même : parce que c'est Courbet, justement, alors pas question "de faire des courbettes au maire d'Ornans" !