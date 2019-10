La libraire Jeux Bouquine souffle ses 10 bougies à Laval et résiste aux grandes enseignes culturelles

Laval, France

C'est une belle histoire qui a failli ne jamais voir le jour. En 2008, Thierry Mousset et Emmanuelle Laroche travaillent à la librairie Siloë, rachetée par le réseau Chapitre. Celle-ci est confortablement installée dans la Médiapôle de Laval. En désaccord avec les techniques de management et la philosophie de Chapitre concernant la culture, le duo décide de démissionner, presque dégoûté par l'évolution du monde du Livre.

"Ça été un choc parce que ce n'est pas du tout la même vision que j'avais du métier de libraire" explique Thierry Mousset. "On n'avait plus du tout la main pour acheter les produits. Il y avait des mots que je ne connaissais pas : management, productivité intensive. Des termes qui me faisaient peur, et donc très vite j'ai décidé de partir" explique t-il. À ce moment là, Thierry Mousset pense se réorienter. Mais fort de sa réputation et de ses connaissances, quatre passionnés de littérature l'empressent de lancer sa librairie et l'assurent qu'ils le soutiendront financièrement. "Qu'à cela ne tienne, nous on va vous aider" m'ont-ils dit sourit le libraire.

Depuis 2009, avec Emmanuelle Laroche, il gère la librairie Jeux Bouquine avec le souci constant de découvrir de nouvelles histoires, de nouveaux auteurs. Pour la co-gérante Jeux Bouquine est un beau pied de nez aux grandes enseignes. "Il ne fallait pas laisser la part belle aux grandes entreprises qui se disent culturelles et qui pensent tout savoir sur le monde du livre. Je pense qu'il y a vraiment un retour global aux commerces de proximité et puis un retour à la petite librairie. Les chiffres parlent. La part de marché des petites et très petites librairies est en hausse et passe devant la part de marché des grandes enseignes culturelles" déclare Emmanuelle Laroche.

Tout le mois d'octobre, la librairie indépendante Jeux Bouquine fête ses 10 ans à travers plusieurs événements.