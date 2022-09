La librairie Bulle en Stock d'Amiens prépare sa nuit du manga One Piece

25 ans après le premier, le 102e tome du manga star, One Piece sort ce mercredi en France. Pour l'occasion, de nombreuses librairies organisent une nuit One Piece dès ce mardi. A Amiens, trois établissements vont accueillir les fans en nocturne.

Luffy et les autres sont de retour ! Le 102e tome de One Piece, le manga le plus vendu au monde sort ce mercredi, en même temps que le 25e anniversaire de la série. Un moment très attendu par les fans qui apprécient aussi la version dessin animé. Et certains d'entre eux pourront même l'acheter en avant première dans les librairies qui organisent ce mardi "la nuit One Piece."

Quentin Tissot : "One Piece écrase tout." Copier

Ce sera le cas chez Bulle en Stock, à Amiens. "On a reçu 500 exemplaires, ce qui est énorme pour une librairie de moins de 200 mètres carrés", explique Quentin Tissot, le co gérant, lui aussi fan de One Piece. La librairie Martelle organise elle aussi sa nuit One Piece mais toutes les places disponibles ont été réservées. La nuit One Piece a lieu également chez Cultura Amiens et Studio Livres à Abbeville.