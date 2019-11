La librairie Dialogues ouvre un nouvel espace aux Capucins à Brest

Brest, France

C'est un nouvel espace de vie au cœur des Capucins : la librairie Dialogues s'installe avec "Les Curiosités". Une surface de 300 mètres carré, plus petite que les deux librairies du centre-ville qui font 1.600 et 1.200 mètres carré. "Ça nous permet de travailler des sélections et des partis-pris, ce n'est pas du tout la même façon de faire", explique Cathy Jolivet, directrice du groupe.

A Dialogues, on dit que c'est une librairie de fond. Ici, on est sur des coups de cœur.

"Le but n'était pas de refaire une librairie institutionnelle, _on a pensé plutôt au cabinet de curiosités pour laisser place à la déambulation_", ajoute Delphine Leborgne, directrice de la librairie Dialogues.

Cinq thématiques Pop culture, Les Eclaireurs, A l'Ouest, Roulez Jeunesse, et Vivre Autrement) ont été retenues pour les sélections d'ouvrages © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Des thématiques familiales

Pas de rangement des ouvrages par ordre alphabétique d'auteur. Cinq thématiques ont été retenues, "adaptées au public familial qui vient aux Capucins", précise Cathy Jolivet. La pop culture a une place de choix : "ce n'est pas forcément bien représenté d'ordinaire, ce n'est pas mis en scène de la même façon", estime Delphine Leborgne. Les tables "Vivre Autrement" et "Les Eclaireurs" se focalisent quant à elles sur des ouvrages autour des sciences sociales et des questions environnementales. _"_Le pôle 'roulez jeunesse' allait de soi puisqu'il y a beaucoup d'enfants aux Capucins", conclut-elle.

Au-delà des ouvrages et objets qui s'adressent à tous les publics, les équipes ont tenu à faire de la boutique un espace de vie. "On est bien loin de l'idée de la librairie austère. On est dans un lieu où on s'amuse et où on joue, on a des sièges et des petites niches pour s'installer", précise Cathy Jolivet. "Les gens savent déjà où trouver leurs livres et leurs vinyles à Brest, reconnait Delphine Leborgne. Ici, _il s'agit de déambuler et de se laisser surprendre par une curiosité ou une sélection_".

Des niches avec des sièges ont été aménagées pour lire au calme © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Les Curiosités des Capucins est ouvert du mardi au samedi de 11 heures à 19 heures. Pendant les vacances scolaires de Noël, la boutique ouvrira tous les jours (y compris les dimanches 15, 22 et 29 décembre).