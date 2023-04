La librairie Siloë-Biblica de Nîmes ferme ses portes définitivement

Devant la librairie Siloë-Biblica de Nîmes, à la veille de la fermeture définitive, des caisses de livres prêtes à être renvoyées aux distributeurs et éditeurs

Devant la librairie nîmoise Siloë-Biblica, sur le trottoir du boulevard Amiral Courbet, des caisses de livres sur palettes. Ce ne sont pas les livraisons du jour mais les retours vers les distributeurs et éditeurs. La librairie ferme. Une fermeture définitive. Cette librairie avait un siècle d'existence. Créée dans les années 1920, elle s'appelait alors Nîmes-Rome, pour bien marquer son appartenance catholique. Puis dans les années 1960 elle prit le nom de Biblica. Enfin dans les années 1980, Siloë-Biblica, signe de son appartenance au réseau Siloë, réseau de librairies religieuses.

De libraire catholique à sa création, elle est devenue au fil du temps une librairie religieuse puis une librairie inter-religieuse, à la fois librairie générale et librairie spécialisée, où l'on trouvait des essais comme des romans, des livres sur les religions chrétiennes, le judaïsme, l'islam ou le bouddhisme.

Un siècle d'histoire qui prend fin sur une trésorerie à sec après plusieurs sinistres, des difficultés avec les assurances et des litiges avec le bailleur. Une librairie qui était aussi un acteur culturel et spirituel à Nîmes et dans le Gard avec ses rencontres régulières d'auteurs. À noter que la librairie Siloë de Montpellier, Siloë-Saint Roch, ferme également définitivement ce samedi 29 avril 2023 au soir.