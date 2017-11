La librairie Thuard fête ses 30 ans

Au fil du temps, cette librairie indépendante installée au 24 rue de l'étoile au Mans, est devenue une institution. Elle compte aujourd'hui 55 000 références et emploie 22 personnes.

L'aventure a commencé en 1987, rue du Docteur Leroy. C'est là qu'Anne Sophie Thuard et son mari ouvrent leur première librairie au Mans. Fille d'un libraire hollandais, Anne Sophie ne voulait pas au départ faire comme son père. Mais un voyage à Londres lui a fait changer d'avis. Quand elle rejoint son mari au Mans, elle est d'abord surprise par les clients sarthois. "C'était très différent de Londres ou de la Hollande. Je ne savais pas que les émotions ne se lisaient pas sur les visages des Sarthois et j'avais l'impression au départ que les clients qui entraient dans la librairie étaient fâchés. Mais non, c'était juste de la pudeur et le fait que les gens ne savaient pas forcément ce qu'ils recherchaient comme livre". Mais très vite un lien de confiance s'est instauré avec les clients même si le métier a beaucoup évolué en 30 ans. "J'ai été libraire avant l'arrivée de l'informatique. Pour aider un client à trouver un livre, il fallait poser plein de questions. Est-ce que c'est un livre psychologique ? un roman etc. Cela faisait bien tourner les neurones. A l'époque, on était un bon libraire quand on savait trouver un livre. Aujourd'hui les clients sont bien informés grâce à internet notamment"

Anne Sophie Thuard explique que le métier de libraire a bien évolué en 30 ans avec l'arrivée de l'informatique et d'internet Copier

55 000 références et 90 000 exemplaires

Anne Sophie Thuard, la patronne de la librairie © Radio France - Yann Lastennet

En 1995, la librairie Thuard déménage rue de l'Etoile. Elle propose 55 000 références pour 90 000 exemplaires et une nouvelle organisation : deux canapés, un salon de thé mais c'est surtout le professionnalisme des 22 employés de la librairie qui séduit les clients. " J'ai connu l'ancienne librairie" dit Gérard. "Celle-ci est plus grande, plus aérée. Ce qui ne change pas en revanche, c'est la compétence du personnel". "Nous avons des petits enfants qui adorent les bandes dessinées" ajoute sa femme Marie Noëlle. "Nous ce n'est pas notre truc. Grâce au personnel, je peux avoir des conseils que je n'aurais pas ailleurs. " Moi je me fie plutôt au conseil des Booktubers, des gens qui donnent leur avis sur les livres sur YouTube" dit Flavie, la 20 aine. "Mais ici on trouve tout et puis il y a une ambiance familiale que j'adore !"

Harry Potter et François Hollande

Hélène, une des 22 employés de la librairie Thuard © Radio France - Yann Lastennet

Thuard crée aussi l'événement lors de la sortie du dernier livre Harry Potter en octobre 2016. La librairie est ouverte de 22H à minuit pour que les fans sarthois soient les premiers servis. Et puis il y a la venue de François Hollande en février 2012 juste avant son élection. Le futur Président de la République vient chez Thuard dédicacer son livre. Un souvenir impérissable pour Hélène une des 22 employés de la librairie. "C'était incroyable, je n'avais jamais vu autant de monde dans la librairie. Tout le monde voulait lui parler et puis il y avait le service d'ordre. C'était exceptionnel ". Vendredi pour les 30 ans de Thuard, c'est Pierre Rabhi, le chantre de l'agriculture biologique, qui investit la librairie.