La Lilloise Lucie Leguay nommée aux Victoires de la musique classique

Le Nord-Pas-de-Calais sera encore (bien) représenté ce mercredi soir aux Victoires de la musique classique : la lilloise Lucie Leguay, 33 ans, assistante de Mikko Franck à la tête de l'orchestre philarmonique de Radio France, est nommée dans la catégorie "Révélation, chef d’orchestre” pour la cérémonie qui se tiendra à l'Opéra de Dijon.

ⓘ Publicité

"Le métier de cheffe d'orchestre m'a toujours attiré"

"C'est une reconnaissance du milieu professionnel par rapport à notre travail, c'est une chance, je suis très heureuse d'être ici", se réjouit celle qui a débuté sa carrière à l'Orchestre national de Lille (ONL) après avoir commencé par apprendre le piano au conservatoire.

"Le métier de cheffe d'orchestre m'a toujours attiré, explique Lucie Leguay, invitée ce matin de France Bleu Nord . À quinze ans, on m'a proposé de jouer dans un orchestre. Et là, vraiment, je suis tombée amoureuse du répertoire, des musiciens. Je joue de l'orchestre, mais il y a beaucoup de psychologie : il faut manager 80 ou 100 personnes en même temps. Donc c'est vrai que quand on passe du piano, qui est un instrument assez solitaire, à un grand orchestre, ce sont d'autres objectifs et d'autres challenges pour convaincre les gens de jouer avec nous."

loading

Selon une étude de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) parue en 2016, il n'y a que 4 % de femmes cheffes d'orchestre. "Le métier reste dominé par les hommes, mais il y a quand même une grande évolution depuis deux ou trois ans, estime Lucie Leguay. Beaucoup d'institutions se sont occupées d'organiser des concours pour les femmes cheffes d'orchestre et de donner un peu plus de visibilité et de chance aux femmes d'être jouées ou de pouvoir diriger."

Aux côtés de Lucie Leguay, trois autres Nordistes seront également en lice ce soir aux Victoires de la musique classique : la gambiste Lucile Boulanger, le clarinettiste Joë Christophe et le compositeur Fabien Waksman.