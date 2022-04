La Limouzinière restaure son "logis-porche"

La Limouzinière, au sud de Nantes, lance la restauration du logis de La Touche. Une bâtisse médiévale, rare dans le secteur, à l'architecture atypique et en très mauvais état.

La Limouzinière, au sud de la Loire-Atlantique, se lance dans la restauration du château de La Touche. Il a été légué à la commune de 2.500 habitants en 1996 et, au fil des années, il s'est abîmé et il est aujourd'hui en très mauvais état. Les travaux vont se dérouler en deux phases et ils vont coûter un million d'euros. La Limouzinière a donc lancé une collecte de fonds avec la fondation du patrimoine, pour donner une nouvelle vie à son château sept fois centenaire.

Un pigeonnier et une galerie d'arcades

Le logis de La Touche date de l'époque médiévale. Les bâtisses de cette époque sont rares dans notre région, beaucoup ont été détruites. Elle est donc emblématique du secteur. Ce logis se compose d'une tour - un pigeonnier - en très mauvais état, et d'un long bâtiment - une galerie couverte d'arcades en granit avec une porte et des fenêtres voutées. Il ne s'agit pas d'un château à proprement parler mais de sa porte d'entrée, comme c'était à la mode d'en construire à l'époque en Bretagne. Du château, il ne reste quasiment aucune trace.

Une architecture atypique

Si La Limouzinière a décidé de restaurer ce logis-porche, où le roi Henri IV aurait dormi en 1588, c'est parce que son architecture atypique en fait un site historique très important, à conserver. Mais qui a beaucoup souffert, notamment lors de la tempête de 1999. Quelques années plus tôt, une partie du bâtiment s'était déjà écroulée et il avait du être étayé.

Les travaux vont se dérouler en deux phases : ce sont d'abord le pigeonnier et une partie du jardin d'hiver qui vont être restaurés et, ensuite, l'entrée voûtée du logis-porche.

Salles d'expo et visites

La mairie prévoit d'y ouvrir des salles d'exposition et de conférence et de proposer des visites de la bâtisse, à la fois aux touristes et aux scolaires.