PHOTOS - La location de canoë, carton de l'été en Vaucluse

Ils sont les grands gagnants de la saison touristique en Vaucluse. Les loueurs de canoës-kayaks sont pris d'assaut pour cet été si particulier en raison de la crise sanitaire. Les vacances privilégiées en France et l'appel du grand air expliquent sans doute leur succès. À Fontaine-de-Vaucluse, "Canoë Evasion" ne désemplit pas depuis juillet. Pour obtenir une place dans une embarcation, il faut même s'y prendre 5 jours en avance : du jamais vu.

La balade en canoë dure deux heures soit six kilomètres, jusqu'au partage des eaux © Radio France - Camille Labrousse

Le trajet en canoë dure deux heures, soit six kilomètres, jusqu'au partage des eaux à l'Isle-sur-la-Sorgue. Ambiance colonie de vacances sur les bords de la rivière, à quelques minutes du départ, pour la quarantaine de touristes répartis dans une vingtaine de canoës. "On a adoré, raconte Taïeb. L'eau est fraîche, à 13 degrés, mais ça fait un bien fou. On était déjà venus, on a souhaité revenir".

Ne pas surexploiter la rivière

Au moment du déconfinement, Canoë Evasion n'a pu reprendre que tout doucement, par groupe de 10 personnes. Mais Fred, l'un des responsables refuse de rattraper le retard. "La Sorgue est classée Natura 2000, on ne peut pas faire n'importe quoi. Notre volonté n'est pas de rattraper le chiffre perdu. Donc on conserve un nombre restreint de bateaux pour avoir un impact minime sur la rivière".

Sur le canoë, au grand air, il n'est pas nécessaire de porter le masque (contrairement au point de contact comme la réception ou dans le bus du retour). Il n'y a en effet aucun problème pour respecter les distances de sécurité sur la Sorgue. Comme chaque année, Canoë Evasion proposera des balades jusqu'au 15 octobre.