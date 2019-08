La Loire à Vélo fait toujours un carton en Touraine

Des milliers de touristes choisissent le vélo pour visiter la Touraine le long de la Loire. Pour le mois de juillet, on a relevé plus de 17 000 passages au compteur de Savonnières. En Touraine, la fréquentation de la Loire à Vélo a augmenté de 3% le mois dernier par rapport à juillet 2018.

Indre-et-Loire, France

C'est chaque année, l'un des gros succès touristiques de l'été en Touraine. Ils viennent de toute l'Europe voire de plus loin pour rouler le long de la Loire et découvrir notre département, nos paysages et nos châteaux.. Et tout ça à vélo !

On voulait changer nos habitudes de vacances, relever un beau challenge. Et les enfants adorent le côté autonomie. C'est l'aventure !!" Famille Rambaud lancée dans un périple de 160 km à vélo entre Saumur et Blois.

La famille Rambaud lors d'une pause bien méritée à Bréhémont. Ils doivent rallier Blois d'ici samedi © Radio France - François Desplans

Une fréquentation en hausse de 3% en juillet et de 8% depuis le début de l'année.

A Savonnières, le compteur a relevé en juillet plus de 17 000 passages de cyclistes. Plus de 10 000 à Tours. Selon les données du Comité Régional de Tourisme Centre val de Loire, la fréquentation de la Loire à Vélo en Touraine a augmenté de 3% en juillet par rapport à juillet 2018. Et depuis le début de l'année, la hausse est de 8%.

J'ai trouvé ce mois de juillet équivalent à celui de l'an dernier en terme de fréquentation. En 2018, la haute saison a démarré plus tard à cause de la coupe du monde de foot. Et cette année, on a été pénalisé par les épisodes de canicule. Nouveauté cette année, la présence de touristes originaires d'Europe de l'Est et d’Israël", Dominique Raclin, gérant de la boutique de location de vélo "Loire Vélo Nature" à Bréhémont

Au fait, si vous envisagez de faire la Loire à Vélo, petit conseil donné par la famille Rambaud. Ne descendez pas la Loire, mais remontez-la. Dans ce sens, vous aurez beaucoup plus de chance d'avoir le vent dans le dos !