La Lorraine Maria Pourchet dans la première liste du Goncourt

La Lorraine Maria Pourchet retenue dans la première liste du prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires, pour son sixième roman "Feu", publié chez Fayard en cette rentrée.

L'écrivaine vosgienne, originaire d'Epinal, et qui vit aujourd'hui à Paris, est aux côtés dans cette première liste d'auteurs comme Sorj Chalandon, Philippe Jaenada ou Christine Angot.

Ce roman, "Feu", raconte les trajectoires de Laure, professeur d'université, mariée et mère de deux enfants et de Clément, célibataire de 50 ans. Deux personnages qui vont nouer une relation amoureuse, passionnelle. Le prix Goncourt sera décerné le 3 novembre prochain et les listes des prétendants seront réduites les 5 et 26 octobre.

Maria Pourchet, lauréate du prix Erckmann-Chatrian en 2013 pour "Rome en un jour" sera présente au forum France Bleu - Ville de Nancy du livre sur la place le vendredi 10 septembre à 16 heures pour une rencontre intitulée "le moment où tout peut basculer", en compagnie de l'autrice Adeline Dieudonné, animée Sarah Polacci, de France Bleu Sud Lorraine.

